Milano, scontri tra polizia e antagonisti durante uno sgombero: due arresti

Scontri tra polizia e antagonisti a Milano durante lo sgombero di una coppia in un appartamento popolare occupato in zona Lorenteggio. I contestatori, in tutto una settantina, hanno prima protestato e poi si sono scagliati contro gli agenti lanciando pietre ed estintori. A quel punto la polizia ha risposto con due lacrimogeni. Un poliziotto è rimasto ferito, due manifestanti sono stati arrestati.

L'agente è stato ferito alla testa da un mattoncino lanciato dal gruppo di contestatori ed è stato trasportato in ospedale per suturare un taglio. Le sue condizioni non sono gravi.



I contestatori si sono poi spostati in piazza Frattini, dove stanno occupando la strada e impedendo il transito dei tram.