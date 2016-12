Un carabiniere è rimasto ferito all'occhio durante gli scontri fra forze dell'ordine e antagonisti a Milano davanti alla Scala, in occasione della Prima del Fidelio: i dimostranti hanno lanciato contro militari e agenti bottiglie, sassi e fumogeni. Le forze dell'ordine hanno dato il via a una carica contro i manifestanti chiudendoli in un piccolo spazio in via Case Rotte.