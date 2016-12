Milano, scontri durante sgombero

11:51 - Una decina di militanti del centro sociale Corvaccio è stata respinta dalla polizia mentre tentava di impedire lo sgombero di due famiglie in via Salomone a Milano. Il gruppo ha provato a sfondare il cordone sul pianerottolo degli appartamenti occupati mentre era in corso lo sgombero senza alcuna resistenza da parte degli inquilini abusivi. Poi gli antagonisti si sono presentati davanti al palazzo e hanno lanciato uova e pezzi di legno.