Milano, scontri anche in centro

23:20 - Dopo gli scontri in via Ravenna a seguito degli sgomberi dei due centri sociali, si registra ancora un contatto tra antagonisti e forze dell'ordine a Milano. Questa volta è avvenuto in serata nella centrale via Ausonio, dove un centinaio di persone voleva arrivare davanti al carcere di San Vittore ma è stata fermata dalla polizia. Lanci di pietre, bottiglie e petardi contro gli agenti che hanno risposto manganellando e disperdendo la folla.