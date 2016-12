Milano, scomparso ingegnere campano: l'appello dei genitori

"Non sto bene, vado in farmacia" e sparisce nel nulla. Il contenuto dell'ultimo sms di Antonio Castiello a un collega getta i familiari nello sconforto: da oltre una settimana l'ingegnere trentenne di Portici (Napoli) non dà notizie di sé, dopo l'ultimo messaggio inviato prima di lasciare la sua stanza, in un residence di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dove si era trasferito da un anno per lavoro. L'appello dei parenti: "Aiutateci a ritrovarlo".