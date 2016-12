Milano, sciopero dei mezzi alla vigilia di Expo: forti disagi, traffico in tilt

15:19 - Traffico in tilt a Milano a causa dello sciopero dei trasporti che ha bloccato 4 linee della metro. Disagi sono stati registrati anche per le riduzioni del servizio in superficie. I dipendenti di Atm protestano contro il piano di lavoro extra che saranno chiamati a fare per l'Esposizione universale. Lo rende noto la Confederazione Unitaria Base Trasporti.