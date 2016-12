Milano, schianto in A4: una vittima

E' di un morto e tre feriti non gravi il bilancio di un incidente avvenuto lungo il tratto milanese dell'autostrada A4 all'altezza di Cormano (Milano). La vittima, non ancora identificata, è morta carbonizzata: non è riuscita ad abbandonare la propria vettura dopo che, intorno alle 4 di sabato mattina, è uscita di strada, pare senza senza essersi scontrata con altri mezzi. Ricoverati in ospedale gli altri tre occupanti dell'auto.