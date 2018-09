Milano, scende dall'auto per salvare i figli dopo un incidente: travolta e uccisa

Una donna di 38 anni è stata travolta e uccisa nei pressi del casello dell'A8 di ingresso a Milano . La vittima era scesa dalla propria auto per mettere in sicurezza i figli dopo essere rimasta coinvolta in un incidente. Altre tre persone, una donna di 37 e due uomini di 32 e 54 anni, sono rimaste ferite nel tamponamento . I figli della vittima, di 5 e 8 anni, sono invece illesi. La tragedia è avvenuta intorno alle 21 di martedì.

Nel tratto Barriera Nord - Fiera Milano, la 38enne ha perso il controllo dell'auto ed è andata a sbattere sulle barriere che costeggiano la corsia di sorpasso. La donna è subito scesa dalla vettura per mettere in sicurezza i suoi bambini. Vedendola in difficoltà, una 37enne ha fermato la propria auto per aiutare la donna. E' sopraggiunta però una terza vettura, sulla quale viaggiavano i due uomini rimasti feriti, che le ha travolto entrambe.