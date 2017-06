Milano, scatta il numero chiuso per i grandi eventi in piazza Duomo

Per i prossimi grandi eventi in piazza Duomo a Milano ci sarà il numero chiuso: non potranno entrare più persone di quelle previste dalla commissione di vigilanza. La decisione è stata presa dopo i recenti attacchi terroristici in Europa e i fatti di Torino durante una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Luciana Lamorgese, con il sindaco Giuseppe Sala, il questore Marcello Cardona e i vertici delle forze dell'ordine.