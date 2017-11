Milano, sbalzata da giostra 13enne si spezza un femore

Una ragazzina di 13 anni è ricoverata in ospedale con un femore rotto, dopo essere precipitata da una giostra del luna park di Legnano (Milano). Stando a quanto emerso, la 13enne era salita su una giostra chiamata "zattera", una sorta di "piattaforma volante", quando da un'altezza di circa otto metri è stata proiettata in aria per poi cadere al suolo. Sulle cause dell'incidente indagano i carabinieri di Legnano, e la giostra è stata sequestrata.