Milano,salva donna da fidanzato violento: libico investito dall'uomo

Un 33enne libico è finito in ospedale dopo essere stato investito da un 39enne italiano come "punizione" per aver tentato di salvare una donna che stava subendo un'aggressione a Milano. Il libico e un marocchino sono intervenuti per difendere la donna dalla violenza del suo fidanzato, visibilmente ubriaco. Dopo essere stato allontanato, l'uomo è salito in auto e ha investito il libico. L'italiano è stato arrestato con l'accusa di lesioni gravi.