Milano, saluto romano a corteo destra: condanna di Boldrini e Sala

"Le manifestazioni fasciste in Italia non possono essere consentite". Così la presidente della Camera, Laura Boldrini, ha condannato il raduno con tanto di saluto romano che si è tenuto al Campo X del Cimitero Maggiore di Milano. "E' un affronto alla democrazia nata dalla Resistenza", ha aggiunto. E il sindaco Giuseppe Sala ha chiesto a tutte le forze presenti in Consiglio comunale "una ferma condanna" della manifestazione dell'estrema destra.