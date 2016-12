Milano, ruba auto con a bordo una bimba: nonna mette in fuga il ladro

Ruba un'automobile e non si accorge che sui sedili posteriori c'è una bimba . I genitori della piccola iniziano a gridare e una donna di 62 anni, casalinga e nonna, non ci pensa due volte: esce dal cancello e inizia a battere contro il finestrino della vettura. Il malvivente, un italiano di circa 30 anni, decide allora di scendere e scappare a piedi. La bambina sta bene e il quartiere di Quarto Cagnino, a Milano , ha ora un nuovo eroe: Chiara Porro .

"Ho solo seguito il mio istinto - racconta Chiara Porro al quotidiano Il Giorno -. Lo rifarei, io non ho paura. E poi, per me, i bambini sono sacri. Ma non ho fatto nulla di eccezionale, solo quello che andava fatto".



La donna non conosceva la piccola né i suoi genitori. Ma appena li ha sentiti gridare "la bambina, la bambina" è corsa in strada ed è intervenuta. Il furto è avvenuto mentre i due stavano spostando da un'auto a un'altra alcuni bagagli. Il ladro ha approfittato del momento, forse senza neppure rendersi conto che, a bordo, vi fosse la bimba.