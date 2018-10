Milano, rogo nel capannone pieno di rifiuti: indaga la Procura | Distrutti i bus che portano i bimbi disabili a scuola

L'incendio è scoppiato in via Dante Chiasserini, in zona Bovisasca e vicino a Quarto Oggiaro. Il rogo riguarda un capannone di rifiuti della Ipb, ormai abbandonato e pieno di rifiuti. Nel rogo è rimasto fortuitamente coinvolto un 49enne che ha riportato un leggero trauma ed è stato trasportato all'ospedale Sacco in codice verde.



Nonostante l'incendio sia sotto controllo il comune di Milano ha invitato i residenti della zona a tenere le finestre chiuse. "Visto il vento debole e costante e le prime rilevazioni di Arpa - si legge nella nota diffusa da Marco Granelli, assessore alla Mobilità e all'Ambiente - si decide di confermare ai cittadini a titolo preventivo la precauzione di tenere chiuse le finestre per tutto il tempo dell'incendio fino al suo spegnimento. In particolare le vie Chiasserini dal ponte verso via Porretta, via Porretta, via Castellammare, via Arturo Graf, via Perini, via Eritrea. Si prevede che l'incendio durerà per tutta la giornata di lunedì 15 ottobre".



Il ministro Costa: "La Lombardia è terra dei fuochi, presto norma per combattere guerra" - Sui roghi è intervenuto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, dopo l'appello lanciato dai consiglieri regionali 5 Stelle Massimo De Rosa e Luigi Piccirillo. "La guerra dei rifiuti in Lombardia è una battaglia che intendiamo combattere con fermezza e risolutezza da subito", ha affermato il ministro aggiungendo: "La Lombardia è terra dei fuochi come il resto d'Italia, anche per la Lombardia stiamo scrivendo la norma Terre dei Fuochi".