Milano, rogo garage: 11 intossicati

Undici persone sono rimaste intossicate dopo che un incendio si è sviluppato nel garage del loro condominio. E' accaduto in via Bottoni a Milano. Ancora da chiarire cosa abbia originato il rogo. Una volta che l'incendio è esploso, il fumo è salito nell'androne del condominio ed è poi arrivato in vari appartamenti. Per circa un'ora l'intero stabile è stato evacuato.