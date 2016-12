Milano,ritrovata la 14enne scomparsa

16:44 - E' stata ritrovata la ragazzina di 14 anni scomparsa mercoledì 7 a Settala, nel Milanese: uscita per andare a scuola, non era mai arrivata al liceo Oberdan di Treviglio (Bergamo). La 14enne era stata vista intorno alle 7 della mattina da alcune compagne sul treno diretto proprio a Treviglio, ma non è poi entrata a scuola. La ragazza aveva lasciato a casa il cellulare prendendo con sé tutte le mance ricevute a Natale.

Un passante l'ha notata alla stazione Centrale di Treviglio (Bergamo) e, avendola riconosciuta dalle foto pubblicate in queste ore sui giornali e on line, ha avvisato i carabinieri. I militari hanno subito informato i genitori che, in quel momento, stavano partecipando a una fiaccolata organizzata a Premenugo proprio per far arrivare alla ragazza il messaggio di tornare al più presto. Immediatamente hanno raggiunto Treviglio per riabbracciare la giovane.