Milano, rientra l'allarme bomba: riprende circolazione metropolitana

E' rientrato l'allarme bomba che ha portato all'evacuazione della fermata della Stazione Centrale nella metropolitana di Milano. L'Atm ha informato gli utenti che la circolazione dei treni delle linee M2 e M3, precedentemente interrotta, riprende gradualmente con rallentamenti in tutte le direzioni. Non c'era esplosivo nel pacco sospetto ritrovato in banchina: era una scatola contenente circuiti elettrici.