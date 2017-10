Milano, "rapporto consenziente": liberato il sudamericano arrestato per stupro

Aveva destato molto scalpore a Milano il presunto stupro ai danni di una ragazza che era riuscita a salvarsi suonando il clacson dell'auto dove era chiusa. Ma il sudamericano arrestato dopo un tentativo di linciaggio da parte degli abitanti del quartiere Quarto Oggiaro è stato liberato: secondo il pm non c'è stata violenza ma era un rapporto consenziente al termine del quale ne è scaturito un litigio pare per un video.

La presunta vittima, di 21 anni, aveva attirato l'attenzione degli abitanti del quartiere periferico di Milano suonando il clacson di prima mattina. Alcuni sono scesi in strada e hanno preso a sprangate la macchina nel tentativo di fare uscire quello, che a una prima occhiata, sembrava uno stupratore.



Il sudamericano era riuscito ad evitare il linciaggio ma poco dopo la polizia municipale lo ha arrestato. Il pm di turno, Sergio Spadaro, non ha chiesto la convalida del fermo né la misura cautelare per l'uomo: le indagini avrebbero stabilito che c'è stato un rapporto consenziente e i due stessero litigando per un video.