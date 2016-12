Milano, rapper giravano video schivando treni in arrivo: denunciati

Milano, rapper ballano sui binari: denunciati 1 di 4 Ansa Ansa Milano, rapper ballano sui binari: denunciati 2 di 4 Ansa Ansa Milano, rapper ballano sui binari: denunciati 3 di 4 Ansa Ansa Milano, rapper ballano sui binari: denunciati 4 di 4 Ansa Ansa Milano, rapper ballano sui binari: denunciati leggi dopo slideshow ingrandisci

I rapper, poco più che ventenni e tutti incensurati, sono stati colti in flagranza di reato. I poliziotti hanno usato gli stessi treni come scudo per non essere notati e per evitare che i ragazzi si mettessero ulteriormente in pericolo dandosi alla fuga. Dopo aver fermato i primi tre giovani, le forze dell'ordine hanno anche identificato il quarto - che si era dato alla fuga - nei giorni successivi, dopo alcuni accertamenti.