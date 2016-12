08:52 - Un cittadino marocchino di 39 anni versa in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Milano dopo essere stato rapinato la scorsa notte. L'uomo, che è un irregolare, ha detto di essere stato aggredito da due uomini da lui genericamente descritti come "dell'Est", che gli avrebbero portato via il cellulare e 900 euro in contanti che aveva con sé.