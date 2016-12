Milano, rapina a un portavalori

Due persone armate di pistola hanno rapinato un portavalori, a Milano, portando via 185mila euro. Il colpo è avvenuto attorno alle 10 in via Gaetano Giardino, in zona centro, dove i banditi hanno bloccato una guardia giurata davanti a un money transfer dove aveva appena ritirato i contanti. I due hanno minacciato la guardia e sono scappati in sella a uno scooter. Non ci sono feriti.