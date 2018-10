Milano, quasi spento il rogo divampato nel deposito di rifiuti

Sino a ieri mattina in tutta la cerchia del centro città era ancora percepibile il forte odore di bruciato derivato dalle fiamme che divampavano senza sosta da domenica. Nei giorni scorsi i vigili del fuoco hanno utilizzato un braccio meccanico per demolire le travi pericolanti permettendo agli scavatori di poter accedere all'interno del magazzino in fiamme.



La diossina c'è ma non a livelli allarmanti: 0,5 picogrammi ovvero un bilionesimo di grammo per metro cubo - l'Organizzazione mondiale della sanità ritiene che sia dannoso per la salute respirare 0,3 picogrammi in un anno.



Rimane poco chiara la concatenazione degli eventi: segnalazione, sopralluogo e rogo. Sembra che a far insospettire sia stata la testimonianza di un dispendente della vecchia azienda: la IpB srl aveva ceduto un ramo d'azienda e affittato i locali alla nuova IpB Italia priva delle fideiussioni necessarie alle autorizzazioni.