Milano pronta al vertice Europa-Asia Strade chiuse e disagi per tre giorni

Le zone calde, che verranno temporaneamente chiuse al traffico, saranno, in particolare, quelle del centro cittadino, corrispondente ad Area C, dell'area di Fiera Milano City, che ospiterà l'evento, e delle aree di ingresso dagli aeroporti di Linate e Malpensa. Giovedì, inoltre, scatteranno misure di sicurezza straordinarie in centro, dove in serata è prevista la cena di gala: Palazzo Reale resterà chiuso al pubblico per tutta la giornata, mentre il Museo del Novecento chiuderà anticipatamente alle ore 15.



Giovedì pomeriggio chiusa la stazione metro Duomo - Per esigenze di sicurezza, su richiesta della Questura di Milano, il Comune ha fatto sapere che giovedì 16 dalle 14 alle 24 la stazione Duomo delle linee 1 e 3 della metropolitana resterà chiusa. Pertanto non sarà possibile usare la stazione né in entrata né in uscita.