Milano, procura: 'ndrangheta è favorita dalla disponibilità politica

Tra le condizioni "di contesto che hanno consentito il radicamento della 'ndrangheta in Lombardia vi è la disponibilità del mondo imprenditoriale, politico e delle professioni ad entrare in rapporti di reciproca convenienza con il sodalizio mafioso". E' quanto si legge nel "Bilancio di responsabilità sociale" della Procura di Milano. Ogni "locale" presente in Lombardia "ha un proprio omologo e deriva da analoga struttura presente in Calabria".