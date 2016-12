Milano Pride, 50mila in piazza: sfilano il sindaco Pisapia e Costacurta

Oltre al sindaco, presenti al corteo il vicesindaco Ada Lucia De Cesaris e gli assessori Daniela Benelli, Chiara Bisconti, Pierfrancesco Majorino, Pierfrancesco Maran, Carmela Rozza e Cristina Tajani.



La sfilata del Gay Pride chiude la settimana dell’orgoglio omosessuale patrocinata da Comune e Regione, iniziata sabato scorso con il "Kick off party" al padiglione Usa di Expo, e proseguita con oltre 50 appuntamenti 'per dire no all'omofobia e alla discriminazione".



Lega: "Palcoscenico per frustrati" - Esplode intanto la polemica dopo le frasi di due consiglieri comunali di Milano in quota alla Lega, che hanno definito la manifestazione un "deprimente palcoscenico di qualche migliaio di frustrati, vittime di aberrazioni della natura". Immediata la risposta del segretario metropolitano del Pd, Pietro Bussolati: "Ci ripugnano queste parole - ha scritto in una nota -. Non si possono chiudere gli occhi di fronte alla grettezza del comunicato dei due esponenti del Carroccio, che, per quanto è volgare, sembra quasi uno scherzo".