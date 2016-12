Milano, prende mix di droga e alcol in discoteca: muore 19enne

12:39 - Un ragazzo di 19 anni di origine serba è morto dopo essere stato ricoverato all'ospedale Sacco di Milano in prognosi riservata per un mix letale di alcolici e sostanze stupefacenti nel corso di una nottata trascorsa, in compagnia di amici, in una discoteca milanese. Il giovane a causa del cocktail ha perso conoscenza e quando un'ambulanza è intervenuta alla discoteca "Madison", era in arresto cardiaco. La polizia indaga.

Il giovane sembrava essere in via di miglioramento invece le sue condizioni si sono aggravate. In ospedale è arrivata anche la madre. Il caso è stato segnalato dal Sacco alla polizia.