Milano, prende a pugni passanti: angolano arrestato dalla polizia

Ha preso a pugni senza ragione i gestori di bar e un ragazzo nei pressi della stazione Centrale. Per questo motivo la polizia di Stato ha arrestato Carlos Alberto Harvid Ferreira, 26 anni, nato in Angola ma da tempo in città anche se senza un indirizzo e un impiego fisso, già noto alle forze dell'ordine. Il giovane ha colpito senza ragione i titolari del bar Centrale e del bar Metropolis e un passante di 16 anni.