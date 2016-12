Milano, picchiava i malati psichiatrici: arrestato un infermiere

Quello che dovrebbe essere un luogo di cura si è trasformato invece in un inferno per i malati psichiatrici. Nella casa di cura dell'Asl a Comasina, nella periferia nord di Milano, i pazienti venivano picchiati, maltrattati e vessati in ogni modo dagli operatori sanitari. La polizia è riuscita a piazzare delle telecamere nascoste e a documentare tutto e grazie alle riprese hanno potuto arrestare un infermiere colto in flagranza di reato.