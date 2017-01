Milano, picchiati fuori dalla discoteca "perché omosessuali"

Michele dovrà operarsi al naso a causa di una rottura della piramide nasale; Marcello dovrà operarsi alla scatola cranica a causa di una frattura scomposta dell'osso frontale. Questi i referti pubblicati su Facebook da un amico della coppia aggredita nella notte tra sabato e domenica fuori da una discoteca di Milano. L'Arcigay denuncia un pestaggio omofobo, mentre i due loro malgrado protagonisti della vicenda, di 19 e 21 anni, hanno denunciato una rapina, ma non hanno riferito agli inquirenti di un attacco legato a discriminazione sessuale. Il luogo dell'episodio è noto, secondo la comunità Lgtb, per altre violenze omofobe.

I ragazzi che nella notte tra sabato e domenica sono stati picchiati e rapinati all'uscita da una discoteca in zona Porto di Mare, a Milano, potrebbero essere stati aggrediti perché omosessuali. E' l'ipotesi che sta circolando nella comunità gay anche se, finora, non ci sono riscontri da parte dei carabinieri.



Al momento dell'intervento dei militari in via Montemartini, infatti, i due giovani di 19 e 21 anni non avrebbero fatto alcun accenno a frasi a sfondo discriminatorio ricevute dagli aggressori. Avrebbero, anzi, riferito di essere stati fermati con un pretesto (una spinta), accerchiati da 7-8 persone, picchiati e rapinati di cellulari e portafogli.



Nella zona si sono verificate già in passato altre rapine con la medesima modalità, quasi sempre ai danni di clienti del locale che ospita settimanalmente anche serate gay.