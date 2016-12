Milano,perdita gas:evacuato palazzo

A causa della rottura di una tubatura del gas all'interno delle cantine, i vigili del fuoco hanno evacuato quindici famiglie che vivono in una palazzina di cinque piani in via Mascheroni 31, a Milano. Al momento non si registrano persone intossicate. La chiamata d'intervento è arrivata poco prima delle 22 e i vigili hanno preferito far uscire i condomini in via precauzionale.