Milano, per 24 ore bimba di tre anni veglia la madre morta in casa

PICCOLO ANGELO Muore la mamma, la figlia di due anni la veglia per ore

A due anni è rimasta per diverse ore, da sola, in casa, vicino alla mamma deceduta per un malore. E' successo a Napoli, in un appartamento di via Pigna, nella zona del quartiere Arenella. Quando è rientrato il padre, la piccola gli ha indicato il corpo senza vita della madre, un'impiegata di 43 anni, che quando si è...