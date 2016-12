Milano,pedone ucciso in tangenziale

Un uomo di 30 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto sulla tangenziale di Milano all'altezza di Mecenate, in direzione sud. Ancora da chiarire perché la vittima si trovasse alle 21.37 sulla tangenziale a piedi. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. La persona alla guida, un 39enne che si è fermato per prestare i primi soccorsi, è rimasto illeso ma è stato trasportato in stato di shock in ospedale.