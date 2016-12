Milano, paura in strada vicino a Expo: uomo minaccia passanti con roncola

Panico questa mattina alle porte di Milano, non lontano dal sito di Expo. A Pero, infatti, un egiziano ha minacciato alcuni passanti e un pony express con una roncola prima di essere arrestato dalla polizia. Secondo la prima ricostruzione resa nota dalla Questura, l'uomo era in fuga da due suoi conoscenti che lo volevano picchiare. Così, nel tentativo di recuperare un mezzo di trasporto, ha provato a fermare alcune persone con la roncola.

La lite tra i tre sarebbe nata dopo che i due inseguitori avevano visto l'egiziano danneggiare l'auto di uno di loro. Nella fuga l'uomo ha cercato di bloccare prima un automobilista, che però ha scansato l'auto e si è allontanato, poi alcuni ragazzi in bici, riusciti anch'essi a scappare.



Un pony express che stava consegnando una pizza, però, è stato costretto a fermarsi e a caricarlo a bordo. Durante la fuga in scooter i due sono caduti e l'egiziano è stato così arrestato da una volante del Commissariato chiamata dai passanti. Il conducente, invece, ha riportato ferite non gravi.



Un episodio che a molti ha ricordato quello di Kabobo, il ghanese che nel maggio 2013 in un altro quartiere della metropoli uccise tre persone a picconate e ne ferì altre due.