Milano, operazione della Digos contro i No-Expo: 26 denunce e un arresto

15:57 - Ventisei persone, sei italiani e venti stranieri (quattro tedeschi e 16 francesi), sono state identificate e segnalate a Milano dalla Digos in un blitz preventivo contro i No Expo. Tra loro, un tedesco è stato arrestato dopo essere stato trovato in "possesso di materiale esplodente". Tutti saranno denunciati per occupazione abusiva e il tedesco comparirà davanti al giudice di Milano per la convalida dell'arresto tra mercoledì e giovedì.

Expo sicura, denunce e fermi a Milano di Ida Barone

Le perquisizioni sono avvenute nel quartiere Giambellino, in particolare in due locali sede della "Base di Solidarietà Popolare", occupati abusivamente da soggetti appartenenti al locale circuito anarchico. Nel corso delle perquisizioni è stato sequestrato diverso materiale tra cui: 20 martelletti frangivetro, petardi ed artifizi pirotecnici, mazze, fionde, maschere antigas, mazze con punta in ferro.



In un'auto il materiale per preparare molotov - All'interno di un'autovettura con targa tedesca poi, in uso ad uno dei giovani identificati, c'erano una tanica di benzina, bottiglie, pezzi di stoffa, un imbuto e carta igienica, il tutto idoneo al confezionamento di bottiglie molotov. Trovati anche un estintore, guanti, scarpe chiodate ed aste con punte in ferro.



Niente epulsione - Nei confronti dei cittadini stranieri è stato applicato un provvedimento di allontanamento con accompagnamento alla frontiera, malgrado siano cittadini comunitari, ma il giudice non lo ha convalidato e quindi tutti potranno restare in Italia.