Milano, omicidio davanti a un pub: arrestato un romeno di 30 anni

Un romeno di 30 anni è stato fermato dalla polizia per l'omicidio di un connazionale durante una lite la sera del 26 aprile davanti a un bar in via Padova, a Milano. Uno degli episodi di criminalità che avevano suscitato polemiche anche perché avvenuti tutti nell'arco di una nottata e per i quali sono già stati arrestati due marocchini. L'arrestato avrebbe colpito con un pugno la vittima, quest'ultimo cadendo ha battuto la testa sull'asfalto.