Milano, nuovo caso di meningite: 45enne mantovano in coma

Nuovo caso di meningite a Milano . Emanuele Nitri , rappresentante mantovano di 45 anni nel capoluogo lombardo per lavoro, è ricoverato al Policlinico in gravissime condizioni. L'uomo è in coma, le sue funzioni neurologiche risultano compromesse. Si cercano le persone che hanno avuto contatti con lui negli ultimi dieci giorni. La ricerca è estesa a tre province: Milano, Mantova e Como.

Al momento, come riporta Il Corriere della Sera, dieci persone sono state già sottoposte a profilassi, che per essere efficace va effettuate entro 72 ore. La ricostruzione della rete dei contatti del rappresentante non è semplice: Nitri non è spostato, non ha più i genitori e l'unica parente è una lontana zia che vive nel Comasco. Anche nella catena di supermercati per cui fa il rappresentante è poco conosciuto.



Il caso del 45enne segue quello della studentessa della Statale di Milano, stroncata da meningite fulminante a 24 anni, e quello della 19enne romana morta a Vienna durante il rientro dalla Gmg.