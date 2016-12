Milano, ''Notte bianca'' delle infrastrutture per la demolizione show lungo l'A1

16:33 - I tecnici superspecializzati del Consorzio Costruttori TEEM hanno dato vita nella notte all'ultima demolizione necessaria per il completamento dei 32 chilometri della nuova autostrada che entreranno in esercizio entro il prossimo maggio giusto in tempo per Expo. L'autostrada è rimasta chiusa al traffico da Melegnano a Lodi dalle 22 alle 6 in entrambi i sensi di marcia. Alla luce delle fotoelettriche i tecnici hanno smantellato a tempo record l'impalcato del vecchio viadotto tra Riozzo e Trognano.



Il nuovo tratto di autostrada da Vizzolo Predibassi ad Agrate Brianza sarà interconnesso con Autosole, A4 e BreBeMi. Nella notte tra sabato e domenica sono stati effettuati da un pool di esperti del Politecnico di Milano anche i test di resistenza strutturale degli svincoli fra TEEM e Autosole, costruiti lungo il Viadotto Lambro. Si tratta dell’opera ingegneristicamente più complessa tra quelle comprese nel Lotto Sud.