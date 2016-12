Milano: "Niente risarcimenti per il Seveso", ma il Comune smentisce

17:53 - L'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, ha smentito che il Comune abbia respinto la proposta di risarcire i negozianti danneggiati dall'esondazione del Seveso, a Nord della città. "Il Consiglio comunale - fa sapere l'assessore - non ha mai respinto una proposta di risarcimento danni subiti da commercianti e cittadini del quartiere Niguarda", come invece aveva indicato la stampa locale.

La bocciatura, secondo Il Giorno, sarebbe avvenuta perché nelle casse del Comune non ci sarebbero fondi e "il governo, per parte sua, ha preferito finanziare le vasche destinate a prevenire le prossime esondazioni, piuttosto che dichiarare lo stato di crisi".



"Smentiamo questa notizia, che è riportata su alcuni organi di stampa - prosegue Granelli -. Cogliamo l'occasione per precisare che il Comune ha inviato il censimento dei danni causati dall'alluvione del Seveso lo scorso 8 luglio alla Regione Lombardia, che a sua volta lo ha inoltrato al governo per poter ottenere lo 'stato di calamità'. L'Amministrazione, in attesa delle risposte che giungeranno da Roma e da Regione Lombardia, ora sta procedendo ad un analisi più dettagliata dei danni causati alla cittadinanza".