Milano, muore dopo l'arresto per un tentativo di furto d'auto

Un uomo di 31 anni, originario del Marocco, è morto all'ospedale San Paolo, a Milano , dopo essere stato ricoverato per un malore avvertito durante l'arresto da parte delle forze dell'ordine che lo avevano bloccato per un furto . Era stato notato da un'auto della polizia mentre provava, con un connazionale, a scassinare una vettura in sosta. Bloccato dopo un tentativo di fuga, si è sentito male. Sul caso indagano i carabinieri.

L'uomo si trovava in viale Famagosta con il connazionale di 34 anni. Gli agenti sono riusciti a fermare subito il 34enne, mentre il 31enne è scappato ma è stato bloccato poco dopo da un agente della polizia penitenziaria, non in servizio e in abiti civili. In quel momento è transitata un'auto dei carabinieri e i militari sono intervenuti. Sono stati proprio i carabinieri ad accorgersi, durante l'arresto, che l'uomo aveva problemi respiratori e così hanno chiamato un'ambulanza che lo ha portato al San Paolo. Poco dopo è morto per arrestato cardiaco.