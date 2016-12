Milano, morto l'uomo caduto dalle terrazze del Duomo

Un uomo di 62 anni è caduto dalle terrazze presenti sulle guglie del Duomo di Milano, atterrando sulla passerella inferiore. E' morto durante il trasporto in ospedale. Sul posto sono accorsi il personale del 118 e i vigili del fuoco, che con il nucleo Saf, il soccorso per il recupero alpino fluviale, hanno lavorato per cercare di tenerlo in vita. Si indaga ancora per accertare le cause della caduta, anche se sembrerebbe un suicidio: l'uomo, infatti, soffrirebbe di crisi depressive.