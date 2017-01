Milano, morto dopo tre interventi al cuore: in cinque a giudizio

Cinque persone sono state rinviate a giudizio per la morte di un paziente operato per tre volte al cuore nell'aprile 2011: si tratta di tre medici dell'Istituto clinico Sant'Ambrogio e due rappresentanti della multinazionale farmaceutica Abbott. Per tutti l'accusa è omicidio colposo. Lo ha deciso il gip di Milano Elisabetta Meyer. Il dibattimento si aprirà il 13 gennaio.