Milano, mistero su coppia di coniugi 90enni trovati morti in casa

Due coniugi novantenni sono stati trovati morti nel loro appartamento in viale Omero, a Milano. I soccorritori hanno dovuto sfondare la porta di ingresso per entrare nell'abitazione. Al loro arrivo hanno solo potuto constatare il decesso dei due anziani. Ancora incerte le cause della morte, ma dai primi rilievi gli inquirenti sembrano propensi a escludere una fuga di gas o di monossido di carbonio.