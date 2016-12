Più di mille candidati per un posto di lavoro... che ancora non c'è. Si sono infatti tenute al Palazzetto dello Sport di Sesto San Giovanni (Milano) le selezioni per diventare educatore in asilo nido: in palio c'è un contratto a tempo determinato - da 1600 euro lordi - che è però di sostituzione. Dunque, è applicabile solo in caso di maternità, ferie o rinuncia al lavoro da parte di chi ha già un contratto.