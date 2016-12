18 giugno 2015 Milano, Michelle Obama visita l'Expo

"Fame e obesità si possono risolvere" La First Lady a Palazzo Italia con le figlie. Venerdì sarà alla base militare americana di Vicenza, poi allo spazio Usa delle Biennale di Venezia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:48 - Giornata all'Expo per Michelle Obama, che ha visitato l'Esposizione Universale nel secondo giorno della sua visita nel nostro Paese. Accompagnata dalle figlie Sasha e Malia e dalla madre Marian Robinson, la First Lady ha visitato il Palazzo Italia e il Padiglione Usa, insieme con Agnese Renzi e con la figlia Ester. Poi è tornata in centro città e, nel pomeriggio, ha visitato il Duomo.

Tra i padiglioni dell'Expo, Michelle ha incontrato anche il commissario Giuseppe Sala, il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina ed Emma Bonino.



Sasha e Malia Obama in giro per Expo - Sasha e Malia hanno approfittato della visita di Michelle Obama a Palazzo Italia per farsi un giro tra i padiglioni ad Expo. Le "first daughters" sono salite a bordo di veicoli elettrici e, scortate dalle forze dell'ordine, hanno voluto vedere il padiglione del Brasile, uno dei più amati dai giovani visitatori di Expo. Le due ragazze, insieme a membri dello staff, hanno poi provato l'ebbrezza di camminare sulla rete del padiglione.

Le "Obamine" regine della moda di Fabio Marchese Ragona

La First Lady: "Soluzioni alimentari a portata di mano" - La First Lady è tornata a parlare del tema della nutrizione, dicendo che le soluzioni per risolvere i problemi alimentari, come fame e obesità, sono "a portata di mano".



Alcune di queste soluzioni, ha spiegato, sono visibili nel padiglione Usa: come gli orti verticali, che potrebbero essere coltivati nei terrazzi e nei cortili di tante case garantendo verdura fresca a cui, secondo Michelle, tutti dovrebbero avere accesso.



"Sappiamo - ha aggiunto - che possiamo risolvere i problemi. Per questo è importante essere ad Expo" dove ci si può confrontare con tanti altri Paesi. "Resta molto da fare, non solo negli Stati Uniti ma nel mondo", ha poi detto e, rivolgendosi ai ragazzi che la ascoltavano: "Tocca a voi prendere queste informazioni e farne qualcosa".



Michelle a Emma Bonino: "Come sta?" - Sempre accompagnata da Agnese Renzi, nella sua visita a Palazzo Italia Michelle si è incontrata in terrazza con Emma Bonino e le ha chiesto "Come sta?". Nella loro breve conversazione, Michelle e la Bonino hanno detto di essere convinte che l'iniziativa "Women for Expo" deve continuare. Michelle Obama si è anche complimentata con Sala e Martina per Palazzo Italia, ha voluto conoscere alcuni dettagli tecnici sull'edificio, dal cemento biodinamico all'architettura dell'edificio. Il ministro Martina ha espresso il suo apprezzamento per il programma "Schools Meals", per portare cibi sani nelle scuole, mentre il commissario Sala le ha illustrato il dopo-Expo, spiegandole come il sito potrebbe essere trasformato in una cittadella universitaria.



Venerdì visita alla base Usa di Vicenza - Dopo la sua mattinata all'Esposizione universale, la First Lady ha lasciato il sito dell'Esposizione. Venerdì raggiungerà la base militare americand di Vicenza, dove l'aspetta un barbecue di benvenuto. La giornata di Michelle si chiuderà in serata con una visita privata nello spazio americano della Biennale di Venezia.