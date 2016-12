Milano, Melillo rinuncia a corsa per diventare procuratore capo

Giovanni Melillo, capo di gabinetto del ministro della Giustizia, ha ritirato la sua candidatura per la carica di procuratore capo di Milano. Lo ha annunciato il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, all'inizio del plenum straordinario. Per la successione di Edmondo Bruti Liberati, andato in pensione sette mesi fa, restano in corsa Francesco Greco e Alberto Nobili.