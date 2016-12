Milano, maxioperazione della polizia contro una gang di "latinos", 14 arresti

In rito di affiliazione costituito da un pestaggio di gruppo, spedizioni punitive con coltelli, machete e pistole, tatuaggi per riconoscersi, graffiti per marcare il territorio, una cassa comune per le esigenze della banda e dei complici detenuti alimentata dallo spaccio di droga e da reati contro il patrimonio.



Nel corso dell'indagine della squadra mobile milanese, coordinata dal pm Enrico Pavone, mentre l'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip Paolo Guidi, sono stati sequestrati coltelli, pistole e machete. E' stato anche sventato il tentato omicidio di un esponente di una banda rivale, poi coinvolto nei fatti dell'11 giugno 2015 alla stazione ferroviaria "Villapizzone", quando un gruppo di affiliati alla pandilla della Ms13 ha quasi amputato il braccio con un machete a un capotreno che gli aveva chiesto il biglietto del treno.