Milano, maxi rissa tra stranieri in pieno centro: due filippini feriti, cinque arrestati

Ancora sangue a Milano , dove due giovanissimi sono stati accoltellati in pieno centro, in piazza Città di Lombardia. Un 19enne filippino è stato arrestato per tentato omicidio e rissa aggravata. Con lui catturati altri quattro connazionali. I due ragazzi ricoverati, anch'essi filippini, non sono in pericolo di vita. A dare l'allarme le guardie giurate che presidiano la sede della Regione e che hanno assistito alla rissa dalle telecamere di sorveglianza.

Davanti alla sede della Regione alcuni ragazzi, di nazionalità filippina, si sono scontrati con un gruppo rivale. Dopo spintoni, calci, pugni sono spuntati i coltelli e uno dei ragazzi è caduto a terra ferito. Si tratta di un diciottenne, ha due coltellate: una sul petto e l'altra sulla schiena. Trasportato al Niguarda, è in condizioni delicate ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.



Meno di venti minuti dopo, il personale del 118 è intervenuto sulla banchina della metropolitana M2, in Stazione Centrale: riverso a terra un ragazzo sedicenne, anche lui accoltellato forse mentre cercava di fuggire; i suoi amici lo avrebbero portato fino alla metropolitana per poi lasciarlo lì in attesa dei soccorsi. E' stato colpito con una ferita penetrante alla gola: è stato portato prima al Policlinico e poi alla clinica De' Marchi. Sempre sotto la metropolitana i carabinieri arrestato cinque persone. Altri cinque, tutti minorenni, sono stati deferiti in stato di libertà sempre per rissa aggravata.



Rissa nata per futili motivi - "La rissa non è nata da una rivalità tra bande, ma per futili motivi. L'immediato e deciso intervento dei carabinieri ha consentito di interromperla evitando conseguenze più gravi". Così il colonnello Canio Giuseppe La Gala in merito al nuovo epsiodio di violenza. "E' per questo che ho rivolto ai carabinieri del Radiomobile un sentito apprezzamento per la loro costante attività in favore dei cittadini", ha aggiunto.