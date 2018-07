Milano, marocchino rapina un anziano: inseguito da un gruppo di migranti e arrestato

IL VIDEO Eʼ DIVENTATO VIRALE Parigi, cittadinanza onoraria al migrante-eroe: si era arrampicato al quarto piano per salvare un bambino

Un 22enne originario di Mali stava camminando per strada quando ha visto un bimbo di 4 anni sospeso nel vuoto all'esterno di un balcone. Era clandestino in Francia, per premiarlo Macron gli ha concesso la cittadinanza