Milano, litiga con la figlia incinta e la accoltella: bimbo nato con cesareo, nonna arrestata

Una furiosa lite con la figlia 28enne che è culminata con due coltellate. E' successo a Milano, la donna di 62 anni è stata arrestata. La figlia, incinta, è stata portata d'urgenza in ospedale dove i medici hanno deciso di praticarle un cesareo nonostante il feto fosse solo al 7.mo mese. Per fortuna entrambi sono in discrete condizioni.

La nonna del bimbo e madre della neomamma, una milanese di 62 anni, è stata arrestata per lesioni gravissime con conseguente "acceleramento preterintenzionale" del parto della figlia. La vicenda è accaduta nella tarda mattinata di sabato (ma solo ora è venuta alla luce) in un appartamento di via Plana a Milano, dove tra le due donne è scoppiata una lite furibonda con la madre che ha lanciato addosso alla figlia due coltelli da cucina causandole una ferita all'addome e con le due che si sono azzuffate.



Una lite fermata solo dall'intervento del marito della donna e padre della ragazza, il quale ha poi accompagnato la figlia all'ospedale Buzzi. Qui i medici, dopo aver riscontrato un distacco della placenta dovuto alla colluttazione e la perforazione dell'utero con emorragia, hanno proceduto con un parto cesareo d'urgenza. La giovane mamma, che non corre alcun pericolo di vita, ora rimarrà ricoverata in osservazione per alcuni giorni accanto al suo bimbo che sta bene. La nonna del neonato, invece, verrà processata lunedì per direttissima.