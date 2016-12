Milano, litiga col socio e lo investe in una zona pedonale: arrestato 39enne

23:27 - Drammatico epilogo di una lite tra due pregiudicati, soci in affari, fuori da un bar di Rozzano, in provincia di Milano. I due uomini hanno iniziato a insultarsi e minacciarsi all'interno del locale per poi proseguire in strada. Uno dei due, 48 anni con piccoli precedenti alle spalle, è tornato armato di spranga, ma è stato travolto dall'amico 39enne, che era già salito a bordo dell'autocarro e ha schiacciato l'acceleratore, travolgendolo. La vittima ha rischiato di perdere la gamba.

Il tutto è accaduto in un'area pedonale, vicino ad alcuni passanti terrorizzati. La vittima è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e ha riportato la subamputazione della gamba sinistra. L'investitore, conosciuto come il Ninja, si è dato subito alla fuga, ma è stato individuato e arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e lesioni gravi grazie anche alle immagini delle telecamere di sicurezza. Il 39enne, ancora sottoposto all'obbligo di firma, è tornato per la tredicesima volta al carcere di San Vittore.

Tentato omicidio a Rozzano: il video di Elisabetta Biraghi embed video